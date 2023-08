Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Damme vandaag

Stad Brugge hijst vlag van Mayors for Peace: “We staan stil bij de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki”

Voor het stadhuis wappert momenteel de Mayors for Peace-vlag. Stad Brugge is lid van dit internationaal netwerk van burgemeesters dat ijvert voor de verbanning van alle nucleaire wapens. Het voorzitterschap is in handen van de burgemeester van Hiroshima.