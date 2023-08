Al 15.000 mensen willen naar Knokke ‘in korte broek of met frigobox’ na viraal filmpje van twee inwoon­sters

Na het viraal filmpje van de twee vrouwen die hun ongezouten mening geven over toeristen in Knokke is er een ludiek evenement op Facebook ontstaan om ‘in korte broek en met een frigobox’ naar Knokke te trekken. Er zijn al zo’n 15.000 geïnteresseerden in het evenement.