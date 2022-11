Gele doos vanaf nu ook in Damme beschikbaar

DammeHet ‘gele doos’-initiatief voor het bewaren van de belangrijke medische en persoonlijke gegevens in de koelkast breidt uit naar Damme. In samenwerking met de Eerstelijnszone Oostkust zal de gele doos voortaan ook beschikbaar zijn bij de Damse apothekers en in het Sociaal Huis. De gele doos is bedoeld voor personen met een zorgnood. Zij of hun mantelzorger kunnen hem gratis afhalen bij de huisapotheker.

De gele doos ziet eruit als een boterhammendoos zo groot als een eierkartonnetje. Hij wordt in de koelkast bewaard. Een gele sticker op de binnenzijde van de voordeur wijst hulpverleners zoals ambulanciers of spoedartsen op de aanwezigheid. Op de documenten in de doos staan nuttige gegevens die belangrijke tijdswinst kunnen opleveren in geval van nood. De gele doos heeft elders haar nut al bewezen.

Zeker in landelijk gebied telt elke seconde bij een noodgeval. Hulpdiensten weten dat de doos die standaard in de koelkast wordt bewaard, heel veel nuttige gegevens bevat om snel de adequaatste hulp te kunnen bieden. Naast de medische fiche bevat de gele doos ook een actueel medicatieschema. Onmiddellijk over deze informatie beschikken, kan levensreddend zijn.

Het beschikbaar stellen van de gele doos wordt unaniem door het Damse beleid gedragen. “Het stadsbestuur lanceerde het voorstel bij de Eerstelijnszone Oostkust. Die werkte het project verder uit”, vertelt schepen Filip Babylon. “We zijn dankbaar dat de apothekers de kans geven om dit project ook hier te starten. De stedelijke seniorenadviesraad en de seniorenverenigingen zullen het project verder onder de aandacht helpen brengen.”

De gele doos is vanaf 1 december verkrijgbaar bij de Damse apothekers. Hij is vooral bedoeld voor personen met een zorgnood zoals chronisch zieken, personen met een handicap en thuiswonende senioren. Ook mantelzorgers kunnen hem ophalen. De gele doos is gratis. Samen met de doos worden de invulformulieren, het medicatieschema en de sticker om op de voordeur te kleven meegegeven. Na het invullen van de formulieren wordt de gele doos in de deur van de koelkast bewaard waar hij snel vindbaar is.

De Eerstelijnszone Oostkust verspreidt de gele dozen vanaf nu naast Damme ook in de gemeenten De Haan, Zuienkerke, Knokke-Heist en stad Blankenberge.

Meer informatie over de gele doos staat op www.damme.be/geledoos.

