Frituur ‘Je m’en fous’ getroffen door brand: “Vlammen tot aan het plafond”

Frituur ‘Je m’en fous’ is op korte tijd een populair adres geworden bij de inwoners van Sijsele. Valérie Aerts en Jurgen De Sutter openden de zaak in april 2021. Woensdagochtend sloeg het noodlot evenwel toe. De uitbaatster was zoals gewoonlijk de werkdag begonnen met het opstarten van de friteuses en de afzuiginstallatie. Na een kwartiertje voorbakken, hoorde ze dat de motor van de installatie aan het knetteren was. “Een geluid dat ik niet herkende", zegt de vrouw. “Ik ging kijken en toen ik de frituur terug binnen kwam, stonden de vlammen al tot aan het plafond."

Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De brand ging gepaard met een dikke, zwarte rook. De toegesnelde hulpdiensten hadden de situatie relatief snel onder controle, maar toch is de schade aanzienlijk. Niet alleen is er grote schade aan de technische installaties, er is ook brand- en waterschade in de rest van de frituur. “We zullen wellicht even gesloten blijven, maar we doen er alles aan om zo snel als mogelijk weer frietjes te bakken”, zegt de zaakvoerster.