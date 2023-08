Fluweeltje is als zeldzaam zwart-wit struisvogeltje de trots van Monnikenwerve

De struisvogelboerderij is sinds 1997 in bedrijf, maar een kuiken met zowel een zwart als een wit gen werd niet eerder geboren in Sluis. Niet zo gek, want een Zuid-Afrikaanse dierenarts die honderdduizenden struisvogels in zijn geboorteland voorbij zag komen, had er ook niet eerder één gezien. De bijzondere kleur, zijn blauwe oogjes en zijn ‘fluweelzachte nekje’, maken Fluweeltje in één klap tot het meest bijzondere beestje van heel Monnikenwerve. Door het warme weer waren er in mei in korte tijd veel eieren. Dat leidde onlangs tot een babyboom, waarbij naast Fluweeltje nog een paar bijzondere struisjes uit het ei kropen.