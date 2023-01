Expo van bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel in Damme is schot in de roos: “Alles draait rond sfeer en beleving”

Damme/BruggeDe expo van de Brugse bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel in het Sint-Janshospitaal in Damme is een schot in de roos. Met nog vier volle dagen te gaan, is de kaap van de 10.000 bezoekers nú al overschreden. “Het is ondertussen een traditie geworden in Damme", zegt burgemeester Joachim Coens.

Nog tot en met zondag is Damme opnieuw gaststad voor de creaties van Frederiek Van Pamel. De internationaal gerenommeerde bloemenkunstenaar uit Brugge fleurt er opnieuw het historische Sint-Janshospitaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk op. Mét succes, want de reacties zijn unaniem positief. Het is al de vijfde keer dat Van Pamel neerstrijkt in Damme. “Het is een beetje mijn kindje geworden”, zegt de bloemenkunstenaar. “Jaar na jaar hebben we het aantal bezoekers zien stijgen. Natuurlijk maakt me dat trots.”

Woensdagmiddag bleek Christine Vandendriessche (63) uit Brugge al de 10.000ste bezoeker van dit jaar. Ze werd letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. “Ik kom al verschillende jaren naar de expo en ben steeds opnieuw onder de indruk”, zegt de vrouw.

Van Pamel aanhoort het met de glimlach. “Alles draait opnieuw rond sfeer en beleving. Omdat dit de vijfde editie is, pakten we ook terug uit met een uitdagend installatie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.”

Blijft de vraag: komt er volgend jaar een zesde editie? Want de kunstenaar pakt eind 2023 namelijk uit met een nieuw project in Brugge. Of er nadien tijd genoeg overblijft om opnieuw aan de slag te gaan in Damme, is nu de vraag. “Laat ons eerst genieten van deze editie”, houdt Van Pamel nog de boot af. Burgemeester Coens hoopt alvast vurig op een nieuwe samenwerking. “Het is ondertussen een traditie geworden in Damme tijdens de eindejaarperiode. De cijfers zijn fenomenaal dus natuurlijk zijn we daar zeer blij mee." Wat wél al zeker is: het record van 11.000 bezoekers van vorig jaar, zal dit jaar ruimschoots overschreden worden.

