Expo ‘History of the future’ brengt nieuw leven in Sint-Janshospitaal in Damme

Curator Han Decorte wil zich verder inschrijven in die traditie van een gasthuis, een huis waar vandaag kunstminnende reizigers, jonge gezinnen en doorleefde zielen welkom zijn. “Na de stopzetting van Stichting IJsberg zijn we met de stad Damme op zoek gegaan naar een nieuwe organisator om in NEST een platform te geven aan hedendaagse kunstenaars”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). “NEST Stadslab Damme is een plek voor erfgoed en kunst waar we kunstenaars in wording en bestaande kunstenaars willen enthousiasmeren om hun werk naar een andere dan hun vertrouwde witte omgeving te brengen. We lanceerden in het voorjaar een open oproep, waaraan een subsidie verbonden was. Onze samenwerking met Han Decorte vloeide hieruit voort.”