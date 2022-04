Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Brugge “De Smeden­straat heeft alle allure verloren”: nóg een vertrekker, want De Olijfboom moet op zoek naar nieuwe stek

Delicatessenzaak De Olijfboom verlaat - noodgedwongen - haar centrale stek in de Smedenstraat in Brugge. Na achttien jaar eindigt het huurcontract, de eigenaars van het pand willen verkopen. En dus moet Ria Vanderstraeten (61) opkrassen. “Ik hoop mijn zaak elders in Brugge verder te zetten. Maar wellicht niet meer in de Smedenstraat”, stelt ze.

