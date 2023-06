Echtpaar uit Nieuwvliet 65 jaar getrouwd: ‘Samen iets doen is een probleem’

AZ Zeno en MAAK brengen kunst naar de patiënt

Sinds enkele maanden werkt AZ Zeno samen met MAAK, het open huis voor kunsten in Knokke-Heist, om kunst naar de patiënt te brengen. “Enkele maanden geleden brachten we via intieme huiskamerconcerten muziek naar onze patiënten. Als volgende actie binnen deze samenwerking opent deze week de keramiek wandeling in de groene en healing environment van AZ Zeno”, klinkt het.