Duizenden festivalgangers genieten van geweldige ambiance op Campo Solar: “Alle remmen los! Eindelijk weer het gevoel van vrijheid”

Damme/BruggeIn Damme hebben duizenden feestvierders genoten van het festival Campo Solar. En er was één constante opmerking bij zowat alle fuivers: “Eindelijk, weer het gevoel van vrijheid.” Dansen, knuffelen en kussen: het mocht allemaal op Campo Solar. “We zagen duidelijk dat iedereen zin had in een feestje", zegt organisator Karel Standaert.

“In orde, je scant groen. Vanaf hier mag het masker af”. En dat hoefde de beveiliging maar één keer te zeggen. Uiteraard voelt dat in het begin een beetje apart. Dat mondmasker heb je immers anderhalf jaar plichtsbewust altijd aangetrokken in drukke ruimtes waar veel mensen samentroepten. En plots mag het gewoon...uit. Zelfs de traditionele vuistjes maakten opnieuw plaats voor knuffels. Hier en daar werden zelfs weer handen geschud onder ‘vreemden’. Hoezo, dat zou nooit meer gebeuren?

Het resultaat kan je raden. Enkel blije gezichten op de festivalweide van Campo Solar. En die weide is best indrukwekkend te noemen. De zes organiserende vrienden pakten voor de vijfde editie drie dagen lang uit met een prachtig decor. De entree tussen de maïsvelden is feeëriek. De BVO-bar - een biertje voor onderweg - aan de ingang is trouwens niet overbodig, blijkt uit de fikse wandeling naar het effectieve festivalterrein. Maar het decor tijdens de tocht maakt ook hier alles goed. En de mainstage? Die zie je al van ver staan. Want ja, ook die is bepaald indrukwekkend te noemen.

Volledig scherm Campo Solar in Damme werd een geweldig feestje. © BHT

Staafje in de neus

Wie geen CovidSafeTicket of een recente negatieve PCR-test kon voorleggen, kreeg ter plaatse de mogelijkheid om zich te laten testen in een testdorp. Op bepaalde momenten was het daar een tijdlang aanschuiven. Hét bewijs dat een sneltest de jeugd niet tegenhoudt om te kunnen feesten. Het gaat om een samenwerking met het AZ Sint-Lucas. 20 minuten wachten en je krijgt meteen het resultaat. “Dat staafje in de neus nemen we er graag bij”, glimlacht Cedric, die net z’n resultaat te horen kreeg.

Festivalagenda

Op het festivalterrein zat de sfeer er goed in. “We hebben drie podia waar de aanwezigen als vanouds kunnen feesten”, zegt organisator Karel Standaert ons op het terrein. Samen met een groep vrienden bouwde hij Campo Solar op slechts enkele jaren uit tot een vaste afspraak in menig festivalagenda. Aan de podia zat de sfeer er al meteen goed in. Vooral op het podium met 360°-zicht was het drummen geblazen en vloog het bier in het rond. Heerlijk, vonden de feestvierders. “Alle remmen los”, riep er eentje. En hoe later op de avond, hoe groter het feestje werd. En geef de jongeren eens ongelijk. Leuk extraatje: wie een ticket had, kon gratis met de Lamme Goedzak van Brugge richting Damme varen. De extra attractie werd, gelet op de volle toeristenboot, duidelijk gesmaakt.

De organisatoren blikten, voor aanvang van de laatste festivaldag op zondag, tevreden terug. “We merkten duidelijk dat de bezoekers nood hadden aan ontspanning”, zegt Karel Standaert. “We kunnen niet gelukkiger zijn.”

