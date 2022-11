Duikers zoeken in Damse Vaart naar pistool van Bende van Nijvel

DammePolitiespeurders en duikers van de civiele bescherming zijn in de Damse Vaart aan het zoeken naar een wapen dat zou hebben toebehoord aan de Bende van Nijvel. Het onderzoek raakte in een stroomversnelling na een tip aan VTM-misdaadjournalist Faroek Özgünes. Het wapen zou indertijd door de latere eigenaar in het kanaal geworpen zijn.

“Wij bevestigen dat er een zoeking gaande is in de Damse Vaart, nadat we info verkregen hadden”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “Alle pertinente pistes proberen we te bewandelen om de zaak op te lossen.”

Het wapen werd vele jaren geleden al in het water geworpen, samen met vier laders. Het wapen zou volgens onze info lange tijd in bewaring gehouden zijn voor een lid van de toenmalige Rijkswacht uit Aalst. De toenmalige koper had gehoord dat de uzi en de laders hadden toebehoord aan de Bende van Nijvel. Hij wou er niets mee te maken hebben en zou het in Damme hebben gedumpt. Na vele jaren stapte toch iemand naar het parket, nu wordt deze nieuwe piste onderzocht.

Volledig scherm De zoekactie vindt plaats vlakbij restaurant Siphon. © MMB

Eerdere zoektocht naar wapens

Het is van 2017 geleden dat er nog wapens toegeschreven aan de Bende van Nijvel werden opgedoken. In de zomer van 2017 waren het jonge magneetvissers die in het Kanaal Brussel- Charleroi bij Itter twee dozen met het opschrift “rijkswacht” uit het water visten. Er zaten behalve munitie een riot gun en een revolver in. Vlakbij, in de zwaaikom van Ronquières, werden in 1985 zakken met wapens en spullen van de Bende bovengehaald. Na onderzoek door het NICC blijk dat er toch geen link was met de Bende van Nijvel.

Einde Bendedossier?

Het laatste wapenfeit van de Bende van Nijvel dateert van 9 november 1985. Die avond stapten 3 gewapende en gemaskerde mannen de parking van de Delhaize in Aast op. Nog voor ze binnengingen, openden ze het vuur op klanten die met hun boodschappen. Ook binnen schoten ze op klanten. Met 8 doden was het de bloedigste overval van de Bende. Tevens ook de laatste. Want daarna stopten de activiteiten van de Bende.

Over de reden bestaat veel speculatie. Een van de hypotheses is dat bij de overval in Aalst de zogenaamde Killer, de gewelddadigste van de Bendeleden, dodelijk geraakt werd en dat enkele dagen later zijn lichaam werd begraven in het bos van La Houssière. In datzelfde bos werd ook een Golf GTI, de meest gebruikte vluchtwagen van de Bende, achtergelaten en in brand gestoken.

Van Quickenborne

In 2018 nam het federaal parket nam de leiding van het dossier over van het parket-generaal van Luik, al blijft het gerechtelijk onderzoek van de Cel Waals-Brabant in handen van onderzoeksrechter Martine Michel in Charleroi. Eind november 2025 verjaren de feiten voorgoed, nadat de verjaringstermijn naar 40 jaar was opgetrokken. Huidig justitieminister Vincent Van Quickenborne bekijkt of het toch niet wettelijk mogelijk is om de verjaringstermijn na 2025 te verlengen.

Volledig scherm Zoekactie Damse Vaart in kader onderzoek Bende van Nijvel © Mathias Mariën

Volledig scherm Duikers zoeken in Damse Vaart naar pistool van Bende van Nijvel. © VTM NIEUWS