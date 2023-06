Dit is afgesproken om de Sluise woningmarkt vlot te trekken

"Wraak van landgenoot omdat zijn maîtresse zich niet wilde prostitue­ren": ondanks uitleg advocaat krijgt laatste verdachte van ramkraak in Knokke 3 jaar cel

“Ik was enkel in België om mijn vrouw te bedriegen.” De 41-jarige Roemeen Marian N. ontkende ook maar iets te maken te hebben met een ramkraak op de Philipp Plein-winkel in Knokke. Drie gangsters gooiden daarbij de vitrine in met een betonblok, om vervolgens de vlucht te nemen met 65.000 euro aan kledij. De rechtbank hechtte donderdag geen geloof aan het verhaal van Marian N. Een veroordeling voor doodslag met een champagnefles sprak dan ook niet in z’n voordeel.