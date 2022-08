Dierenspeciaalzaak organiseert speciaal weekend voor viervoeters in ‘Hondenkoer’, dat al duizenden honden lokte: “Een schot in de roos”

Het is al lang geen geheim mee dat honden graag op avontuur gaan met hun baasje, en de zomer is hier de uitgelezen periode voor. Hondenkoer in Sijsele, een initiatief van non-profitorganisatie Tudor & Friends is de plek bij uitstek waar beiden hun hartje kunnen ophalen. Volgens initiatiefnemer Nicolas Compernolle is de vierde editie van het evenement een schot in de roos. “Hondenkoer is de ideale ontmoetingsplek voor honden en baasjes, maar de beleving van onze geliefde viervoeters staat hier centraal. Alles is dan ook rond hen opgebouwd: dankzij tal van workshops, demonstraties, een hondenshop, een strandbak en zwembadje kunnen honden hier een ultieme zomerdag beleven met andere pets. We vinden het fantastisch om te zien hoe zij hier openbloeien en zijn helemaal overweldigd door het succes van het evenement deze zomer.”, aldus Compernolle.