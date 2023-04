Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Sluis

Voormalig Club-spe­ler Eduard Sobol krijgt rijverbod en boete: "Geen geldig rijbewijs en 134 km/uur rijden waar je 90 km/uur mag?”

Eduard Sobol (28), ex-speler van Club Brugge, kreeg dinsdagmorgen een rijverbod van vijftien dagen in de politierechtbank. De twintiger werd aan 134 km/uur geflitst waar slechts 90 km/uur was toegelaten. “Hij dacht dat hij er 120 km/uur mocht. Maar dan nog was het natuurlijk te snel”, aldus zijn advocaat.