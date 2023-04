Deze Italiaan was onze vijand, maar ook belangrijk voor de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) heeft Zeeuws-Vlaanderen getekend. Op veel plekken in het landschap is de geschiedenis, eeuwen later, nog steeds tastbaar. De linies en vestingwerken in Hulst, Axel, Philippine, Biervliet, IJzendijke, Aardenburg en Sluis zijn grotendeels opgetrokken tijdens het wapengekletter tussen de Staatse en Spaanse troepen. Museum Het Bolwerk in IJzendijke vertelt het verhaal van die oorlog. Het nieuwste hoofdstuk gaat over Ambrogio Spinola, een heldhaftige Italiaanse generaal in Spaanse dienst.