De vulkaan barst uit in de Sluise coalitie. En dat zat er al een tijdje aan te komen

,,Ik laat me nooit meer door jou politiek chanteren!” Als de gemeenteraadsvergadering een uur of drie op gang is, barst de bom. Raadslid Sebastiaan Keijmel (Sluis Lokaal) gaat er met gestrekt been in tegen PvdA’er Robert Evers, nota bene zijn coalitiegenoot. De rechtstreekse aanval is het gevolg van de letterlijk en figuurlijk steeds hoger oplopende gevoelstemperatuur in de raadszaal.