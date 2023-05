De strandbewaking heeft extra handjes nodig, het liefst uit de eigen regio

Slachtof­fer dient na 15 jaar klacht in omdat verkrach­ter opnieuw contact opneemt: “Hij had een bizar plan om geld te verdienen”

Een twintiger is jaren na datum naar de politie gestapt en heeft daar verteld hoe Bruggeling V.S. (54) hem verleidde met computerspelletjes, maar hem uiteindelijk gruwelijk misbruikte. “Nochtans gedroeg hij zich aanvankelijk als een warme vader.” Vijftien jaar lang durfde hij niet te vertellen wat hem als tiener overkomen was, tot zijn verkrachter vorig jaar opnieuw contact had opgenomen met een rare vraag.