Damse bibliotheek zet her en der kastjes met boeken: “Misschien zullen de mensen er wel een babbeltje slaan”

DammeDe tijd dat bibliotheekboeken alleen netjes geordend in de rekken stonden, is voorgoed voorbij. De bib doet nu ook buiten haar muren aan ‘leespromotie’. Daarom zet de Damse stedelijke openbare bibliotheek, verspreid over de stad, boekenruilkastjes.

De boeken in die kasten mogen vrij worden meegenomen om te lezen. Als ze uitgelezen zijn, mag de lezer ze doorgegeven of terugplaatsen. Het boek mag ook gewisseld voor een eigen boek. De kastjes werken op vertrouwen. Het gebruik is volledig gratis en zonder registratie.

“Hoe meer wordt gelezen, hoe beter”, weet burgemeester Joachim Coens (CD&V). “Lezen, altijd en overal, is een principe dat de bib nauw aan het hart ligt. Daarnaast hopen we dat de kastjes aanleiding zullen zijn voor meer contact zoals een losse babbel, al dan niet over boeken of lezen.”

Zelf plaatsen

“We juichen toe dat ook particulieren een boekenruilkastje plaatsen”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We willen die mensen ook ondersteunen door boeken te schenken voor de kastjes. Het gaat om exemplaren uit de collectie die we niet meer kunnen uitlenen of boeken uit de voormalige collectie van de bibliotheek in Oostkerke. Die krijgen zo nog een extra leven.”

De kastjes staan zowel binnen als buiten op volgende plaatsen:

• Stationsstraat 12 in Sijsele (meter en peter zijn Bert en Mira)

• Hovelingenlaan aan de school in Sijsele (meter is Martine)

• Schrammolenstraat aan De Ark in Moerkerke (peter is Frank, de vrijwilliger in de bib)

• Lapscheurestraat in Lapscheure aan de picknickbank (meter is Caroline)

• Eienbroekstraat 4 in Oostkerke (meter is Marina)

• Cultuurfabriek

Meer weten? Surf naar damme.bibliotheek.be, spring binnen in de bib in Sijsele of Moerkerke of bel 050/37.09.40.