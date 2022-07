Damme viert Feest van de Vlaamse Gemeenschap in ’t West-Vlaams

Knokke-Heist/Blankenberge/Maldegem Emanuel Van Hoecke is nieuwe medische directeur van AZ Zeno: “De coronacri­sis wakkerde mijn interesse voor het strategi­sche luik aan”

Sinds 1 juli is Emanuel Van Hoecke officieel aangesteld als medisch directeur van AZ Zeno. Hij volgt professor Philippe Duyck op, die op 30 juni met pensioen ging. Van Hoecke is al 7 jaar actief in AZ Zeno, eerst als arts specialist in de orthopedie/traumatologie, nadien op de dienst spoedgevallen.

4 juli