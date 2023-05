Damme trakteert met Midzomerfeest op 24 juni

Stad Damme organiseert een gratis midzomerfeest met muziek, drank en vuur op zaterdag 24 juni in de Bijentuin van de hoofdbibliotheek in Sijsele. Het feest moet de Dammenaars samenbrengen bij de start van de zomer. Bij het vallen van de duisternis is er om 22.45 uur de Parade van de Vuurreus.