Damme staat dit weekend in teken van de Guido Reybrouck Classic: dit kan je verwachten

Vegeta­risch eten hoeft niet moeilijk te zijn, bewijst Suzan met nieuwe zaak De Eenvoud: “Ik verwacht me aan een internatio­na­ler cliënteel dan in Sint-An­dries”

Liefhebbers van versbereide en gezonde producten zoals granola, vegetarische spreads, quiches, maar ook taart en koekjes, kunnen vanaf volgende week hun hartje ophalen bij De Eenvoud in de Hoogstraat in Brugge. Suzan Bruyneel (35) verhuisde de zaak van haar ouders, ‘t Pastinaakje in Sint-Andries, naar dit nieuwe adres mét een nieuwe naam. “We keren terug naar de essentie", zegt ze.