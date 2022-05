Damme onderzoekt mogelijke fusie met omliggende gemeenten: “Maar een zekerheid is het momenteel zeker niet”

Enkele jaren geleden zocht het Oost-Vlaamse Maldegem toenadering tot Damme om over te gaan tot een fusie. Zover kwam het uiteindelijk niet . Vooral het provincie-overschrijdende bleek een groot struikelblok. Nu komen de fusieperikelen in Damme weer aan het oppervlak.

In het Meerjarenplan 2020-2025 van Stad en OCMW Damme is ‘Onderzoeken van de diverse mogelijkheden in functie van het verhogen van de eigen bestuurskracht (incl. de opties ‘geen fusie’, samenwerken binnen een ‘stadsregio’, fusie, …)’ één van de actiepunten. Burgemeester Joachim Coens zegt nu werk te willen maken van deze actie.

Draagkracht

Binnen het burgemeestersoverleg van de regio Brugge worden samenwerkingen opgezet om een oplossing te bieden voor enkele aangelegenheden. Of deze samenwerkingen voldoende zullen zijn, zal de toekomst uitwijzen. Indien ze niet volstaan, zullen Damme en de andere gemeenten in de regio verder moeten kijken. Lees: fusioneren.

Timing

Als Damme eind 2024 zou willen opgaan in een nieuwe fusiegemeente, moet die keuze nog dit jaar worden gemaakt. Een andere timing voor een eventuele fusie is eind 2030. Ook die piste wordt mee in onderzoek genomen. Voor een eventuele fusie zal dan in de eerste plaats gekeken worden naar Brugge, Beernem of Knokke-Heist. Voorlopig blijven dus alle pistes open, ook het behoud zoals het nu is.