Damme koopt zesde defibrillator en biedt opleidingen aan

Beernem/Brugge “Zes maanden ziekenhuis door corona deden me nadenken”: en zo nam succesvol autoverko­per Ward (38) een zalmroke­rij over

“Ik zag de vier muren van de ziekenhuiskamer op me afkomen en nam een beslissing. Ik zou van job veranderen.” Negen jaar was Ward Paesbrugge (38) een gewaardeerd verkoper bij Audi Raes in Brugge, tot hij door covid-19 in coma belandde en nadien véél tijd kreeg om na te denken. Eenmaal hersteld, besloot hij te springen. Ward nam de bekende Zalmrokerij Wymo in Beernem over.

12:48