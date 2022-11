Damme haalde al 145 ton asbest aan huis op

Blankenberge Bistro De Boeie is nieuwkomer in Gault&Millau-gids: “We waren volledig overdon­derd”

Chef Mark Dewachter en zijn echtgenote Ria Vandenbussche moeten nog even bekomen van het nieuws dat ze maandag te horen kregen. Bistro De Boeie, die ze in december 2016 opgestart hebben in de Molenstraat in Blankenberge, prijkt voor het eerst in de gids van Gault & Millau. “We hopen dat ze in de toekomst nog eens langskomen om ons extra punten te geven.”

