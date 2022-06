Damme concentreert dit jaar speelpleinwerking noodgedwongen in Moerkerke door gebrek aan monitoren

DammeDe stedelijke speelpleinwerking in Damme zal deze zomer noodgedwongen geconcentreerd worden in Moerkerke. Er boden zich te weinig monitoren aan om ook speelpleinwerking in Sijsele te voorzien. De coronaperiode zou aan de basis liggen. Deze doorbrak de doorstroom van deelnemer naar monitor. De tienerwerking T-Rit blijft wel in Sijsele.

De norm om kwalitatieve speelpleinwerking aan te bieden ligt in Damme op 1 monitor per 5 deelnemers. Dat betekent dat er elke zomer zo’n 40 monitoren nodig zijn om de werking te garanderen. Dit jaar boden zich echter nog maar de helft van het nodige aantal monitoren aan.

“De oorzaak zou bij de Corona-crisis liggen”, duidt schepen voor jeugd Eveline Van Quekelberghe. “Ook andere gemeenten kampen met een beperktere instroom weten we uit een rondvraag. Door de crisis is er een breuk ontstaan in de doorstroom van deelnemers naar monitoren. Hierdoor moeten we noodgedwongen ons aanbod voor dit jaar aanpassen.”

Stad Damme behoudt haar aanbod in Moerkerke. Dat betekent volledige dagen speelpleinwerking in de periodes van 4 tot en met 15 juli en van 22 tot en met 30 augustus. In de periode van 18 juli tot en met 19 augustus is er enkel in de namiddag speelpleinwerking.

De werking in Sijsele vervalt dit jaar. De werking daar is traditioneel beperkter. Er werd enkel halftijds speelpleinwerking aangeboden. In Sijsele zijn er meer alternatieven voor opvang. Kinderen uit Sijsele en andere Damse woonkernen zijn uiteraard ook welkom in Moerkerke. De tienerwerking T-Rit blijft wel in Sijsele.

Meer info op www.damme.be/speelpleinwerking

