Damme ademt poëzie en dat wordt komende week extra duidelijk: “Past perfect bij onthaasting die we nastreven”

DammeDamme ademt poëzie en dat wordt tijdens de Week van de Poëzie, het grootste poëziefeest van de lage landen, nog eens extra in de kijker gezet. Naast enkele evenementen plakt Damme nu ook poëzie tegen de gevel van het stadhuis. Wie nog meer op ontdekking wil, kan het poëziepad bewandelen of kom luisteren naar het Groot Dams Vriendschapsgedicht.

De aftrap van de elfde editie van de Week van de Poëzie met als thema vriendschap wordt op donderdag 26 januari gegeven tijdens de Dag van de Poëzie. Damme roept naar aanleiding van die dag al haar inwoners, groot en klein, op om te verwoorden wat vriendschap betekent. Een afbeelding van De Kleine Prins uit het gelijknamige boek, kan daarbij helpen. De oproep zal uitmonden in het Groot Dams Vriendschapsgedicht later in de week.

Poëziewandelpad

Wie voor inspiratie op ontdekking wil, kan het poëziewandelpad in Damme-centrum volgen. Het vertrekt aan de parking Damme-Zuid en leidt naar het stadhuis. Onderweg staan op een 10-tal plaatsen teksten geselecteerd door Willy Tibergien, boekhandelaar in Damme. Hij stichtte in 1976 de Poëziekrant en vier jaar later het Poëziecentrum. Vanuit zijn passie voor poëzie selecteert hij de teksten. Voortaan zal hij teksten selecteren die op het voormalige stedelijke informatiebord aan de zijgevel van het stadhuis zullen hangen.

“Wie Damme bezoekt, zal de gedachten even kunnen laten afglijden”, weet burgemeester Joachim Coens. “Poëzie is een woordkunst dat perfect aansluit bij de onthaasting die we hier willen brengen. “Dat is trouwens niet alleen in ons historisch centrum zo. Ook in de bijentuin achter de bibliotheek in Sijsele hangen een 10-tal poëzieteksten. Vier keer per jaar worden ze vervangen. Nu hangen er afgestemd op het thema vriendschap.”

Wie poëzie wil horen, moet op woensdag 1 februari afzakken naar de bibliotheek. Dams stadsdichter Nina Everaert en burgemeester Joachim Coens zullen er tussen 14 en 16 uur poëzieteksten lezen. Alle kunstwerken en poëzie die naar aanleiding van de oproep op de Dag van de Poëzie wordt ingezameld. Van 3 tot 10 februari wordt alles in de Cultuurfabriek geëxposeerd.

De apotheose van de poëzieweek in Damme vindt plaats op zondag 5 februari in de Cultuurfabriek. Om 15 uur start de familievoorstelling De Kleine Prins (+ 8 jaar) over hoe een vriendschap wordt gesloten, aandacht voor elkaar, diepgang en verbinding. Vooraf kunnen de kinderen een workshop volgen om een button of vriendschapsbandje te maken. Als afsluiter brengt stadsdichter Nina Everaert na voorstelling het Groot Dams Vriendschapsgedicht.

Alle informatie over de Week van de Poëzie in Damme staat op www.damme.be/poezieweek

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.