Dak stort in bij tweede brand op één dag in hoeve in Moerkerke

Brugge Zonder inschrij­ving langslopen in vaccinatie­cen­trum tijdens zomer

Het vaccinatiecentrum in B-Park langs de Blankenbergse Steenweg 420 is in juli en augustus open op zaterdag van 10 tot 12 uur. Bruggelingen kunnen er die dag langskomen zonder voorafgaande inschrijving.

27 juni