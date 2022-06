Dak stort in bij tweede brand in één dag in hoeve in Moerkerke

Damme/Knokke-Heist Vier op de vijf zesdejaars in Damme en Knok­ke-Heist slepen fietsbre­vet in de wacht

De zesdejaars van alle basisscholen in Damme en Knokke-Heist legden de voorbije weken het Grote Fietsexamen af. In totaal sleepten 210 van de 255 leerlingen een gouden fietsbrevet in de wacht. Er werkten 93 vrijwilligers mee aan het examen.

23 juni