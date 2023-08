Dader (50) Zeeuwse-Vlaamse zedenzaak pleegt zelfmoord in cel

Schoolraad plant opnieuw protest tijdens extra gemeente­raad in Knok­ke-Heist

Wordt de extra gemeenteraad in Knokke-Heist opnieuw fel beladen? De schoolraad van Het Anker en De Pluim, de gemeentescholen in de kustgemeente, roepen via sociale media alleszins op om opnieuw aanwezig te zijn voor een protestactie.