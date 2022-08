Campo Solar breekt record met 16.000 bezoekers: “Nergens vind je een festival in zo'n unieke omgeving”

Organisator Karel Standaert blikt al even terug op de eerste dag die vlekkeloos verliep. “De aanwezigen hebben zich geamuseerd, het weer was prachtig en de optredens waren top. We merken dat de bezoekers vooral uit onze regio komen maar dankzij de opening van onze camping, waar plaats is voor 750 mensen, zien we dat er ook bezoekers uit andere delen van ons land kwamen. Daarom zouden we de camping graag behouden in de toekomst.” De komende jaren wil de organisatie zijn festival vooral nog kwalitatief uitbreiden. “We hebben onze bezoekers nodig om de investeringen te kunnen financieren maar we hopen gezellig te kunnen groeien want het is belangrijk dat we met onze voeten stevig op de Damse grond blijven”, vult hij aan.