Burgemeester richt zich in nieuwjaarsboodschap tot inwoners Damme

Beste Dammenaar

Een jaar is weer voorbijgevlogen. Tijd om vooruit te kijken naar wat 2023 ons zal brengen.

De voorbije jaren zaten vol beproeving en veranderingen. Corona zette alles op slot en op zijn kop. De economie ging aan het sputteren, de energieprijs steeg enorm. Er brak een nieuwe oorlog uit. Het klimaat verandert. We gingen (noodgedwongen) nadenken en wijzigden onze gewoonten.

De samenleving is de jongste tijd in sneltempo aan het evolueren. U en ik zijn veel zaken anders gaan bekijken. We gaan opnieuw op ontdekking. We gaan anders om met ontmoeten. We willen onszelf verder ontplooien.

De omschakeling die bezig is, moeten we aangrijpen om de samenleving en de omgeving te verbeteren. We staan op een scharnierpunt, waar veel breuklijnen samenkomen. In 2023 zal die evolutie zich voortzetten. We willen echter dat een nieuw tijdperk voor ons als mens weer beter wordt. Als lokaal bestuur willen we hierop inspelen.

Damme geeft tijd voor de belangrijke dingen in het leven, blijft onverminderd ons uitgangspunt. In 2023 moeten we allen verder uit onze eigen bubbel treden. Ontmoetingen, ontplooiing en ontdekking moeten we meer dan ooit aanmoedigen. Als we dit doen, ontstaan nieuwe samenwerkingen. Die zijn nodig want de huidige staan onder druk en verbinding is broodnodig.

Met deze inzichten in het achterhoofd wens ik u en iedereen die u dierbaar is, een goede gezondheid en een hartverwarmend nieuw jaar. Ik hoop u ook in 2023 echt te ontmoeten.

Joachim Coens

Uw burgemeester

