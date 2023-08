Broeder Dieleman en Rosann treden op tijdens gratis Zomer Festival in Retranchement

Moedige standhou­ders trotseren regen en wind op Zandfees­ten: “Tja, ons standgeld is al een jaar geleden betaald”

Je kan er normaal over de koppen lopen tussen de honderden standen met antiek en brocante. Maar dat was zondag helemaal anders, want het barre weer was een enorme spelbreker voor de Zandfeesten. Veel standhouders kwamen zelfs niet opdagen en voor zij die dat wel deden, was het allesbehalve comfortabel. “Dit is een van de slechtste keren die ik me kan herinneren”, zegt Odette Devroe (81) uit Roeselare, die al 35 jaar met een kraam staat.