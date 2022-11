Britta Roelants (32) voorgedragen als nieuwe schepen in Damme

Het voordragen van een nieuwe schepen was dus noodzakelijk omdat eerste schepen Eveline Van Quekelberghe al enkele maanden geleden had aangegeven haar mandaat als schepen en gemeenteraadslid tegen uiterlijk het einde van het jaar stop te zetten. Op 1 januari 2023 legt ze effectief haar mandaat neer.

“De fractie van CD&V+ Damme heeft na ruime dialoog een beslissing genomen in verband met de opvolging van schepen Eveline Van Quekelberghe”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Gemeenteraadslid en waarnemend fractieleidster Britta Roelants wordt voorgedragen als nieuwe schepen. In opvolging van Britta wordt gemeenteraadslid Els Vanneste de nieuwe fractieleidster. Met de aanduiding van beide dames is gekozen voor ambitie en talent”, aldus Coens.

Britta Roelants is 32 jaar en woonachtig in Sijsele. Ze is al lange tijd actief in het Damse jeugdleven, onder meer als gewezen lid en leidster bij Chiro Sijsele, de Damse Jeugdraad en de speelpleinwerking. Ze is ook actief binnen Jong CD&V Damme en speelt toneel bij Koninklijk Theater Rostune in Sijsele.