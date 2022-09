Brandweer haalt dode vissen uit Leopoldsvaart

Zeebrugge Zeebrugge zoekt dringend 350 havenarbei­ders en start langlopen­de campagne: “Nagenoeg elke dag zijn er arbeiders tekort”

De Centrale der Werkgevers Zeebrugge CEWEZ is dinsdag met een campagne gestart om op heel korte termijn 350 havenarbeiders te kunnen aanwerven. Het tekort aan arbeiders is immers nog nooit zo nijpend geweest. Ondanks 2.230 erkende havenarbeiders vandaag is er nood aan extra collega’s. Ook in andere sectoren in de Brugse regio is het aantal vacatures nooit zo groot geweest als nu.

