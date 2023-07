Bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel keert deze winter tóch terug naar Damme met gesmaakte expo: “Voelt als mijn kindje”

Pommelien Thijs zet Brugse Markt in vuur en vlam tijdens eerste avond van Bavik Super Dagen: “Bezoekers uit alle uithoeken van West-Vlaanderen”

In prima weersomstandigheden en met een zo goed als volle Markt in Brugge gingen woensdag de Bavik Super Dagen van start. Zangeres en actrice Pommelien Thijs wist de vele fans in vuur en vlam te zetten. Het maakte meteen het vernieuwde elan van dit driedaags evenement duidelijk. Ook voor de komende dagen hebben de Bavik Super Dagen nog heel wat in petto.