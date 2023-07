Blacky hoeft niet meer in de buidel maar zonder pappa Eric kan ze nog lang niet

Overal ging Blacky de laatste maanden mee in een heuptasje dat dienst deed als buidel. Blacky’s moeder was overleden, waardoor de kansen er voor het beestje niet goed uitzagen. Eric Scherbeijn nam de zorg op zich, hij had dit immers ook al eerder gedaan.

Toen hij de zorg voor het kleine dier op zich nam woog het goed driehonderd gram. Nu, een klein half jaartje later ziet Blacky er heel anders uit. Van een roze, haarloos en tierig beestje is ze nu gegroeid naar een zacht, wit, springend knuffeltje van elf maanden oud.

Blacky heeft inmiddels een stuk minder zorg nodig. In plaats van om het uur een flesje, is nu drie of vier keer per dag genoeg. Ook hoeft Scherbeijn niet met de hand de poep eruit te werken. Als een kangoeroe maar kan springen, verloopt de stoelgang natuurlijk.