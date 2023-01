Bibliotheek Damme biedt voortaan gezelschapsspellen aan

Brugge Bezoekje aan kringwin­kel, fietstocht of je eigen ovengebak­ken pizza maken: Brugge pakt uit met eerste Circulair Festival

Brugse deurmatten gemaakt van oude vliegtuigbanden of oesterzwammen gekweekt op koffiegruis: voor dat soort innovatieve technieken moet je op het eerste Circulair Festival in Brugge zijn. Op 27, 28 en 29 januari vinden er tal van evenementen plaats waarbij het concept ‘producten hergebruiken' centraal staan. En dat ze in de smaak vallen, is duidelijk, want een pak activiteiten is nu al volzet.

19 januari