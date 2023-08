De Lamsoor - beter bekend als de ‘zwinne­blom­me’ - staat in bloei en dat levert mooie beelden op

Momenteel komt de Lamsoor, ook wel de ‘zwinneblomme’ genoemd in de volksmond, tot bloei in de Zwinvlakte. Deze plant is typisch voor de schorren en vormt gedurende enkele weken, tot eind augustus een groot paars bloementapijt. Dit jaar valt het op dat de Lamsoor ruim verspreid te vinden is over de gehele Zwinvlakte en dat je de plant reeds kan zien van zodra je de vlakte betreedt. Dat zorgt voor mooie beelden.