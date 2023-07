Alain Verlinde schonk 300 euro en 2 gitaren aan Dagcentrum De Teerling

De Blankenbergse muzikant Alain Verlinde overhandigde een cheque van 300 euro aan De Teerling in Brugge. Dit is een deel van de opbrengst van zijn tentoonstelling met art-deco affiches die hij in het voorjaar organiseerde.