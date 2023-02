Beurtelings verkeer op Koolkerksesteenweg wegens werken

Leerlingen van On­ze-Lie­ve-Vrouw-Hemelvaart­in­sti­tuut repeteren intensief voor hun schoolto­neel

Schoolvakantie of niet, een groep leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries is dagelijks trouw op post om te repeteren voor hun toneelvoorstellingen die gepland staan tijdens het eerste weekend van maart. “We hebben het originele stuk herschreven tijdens de zomervakantie van 2022", zeggen Milla Uluturk (17) en Inne Vanbelle (17) die over enkele maanden hun middelbare schoolloopbaan afsluiten.