Bestuurder (55) afgevoerd na aanrijding op kruispunt in Moerkerke

Loont het om meer te betalen voor een energiezui­ni­ge koelkast? Dit bespaar je ieder jaar aan stroom

Energielabels stellen je in staat onmiddellijk te zien welke huishoudapparaten het beste scoren op vlak van duurzaamheid. Hoewel toestellen met een gunstig label minder energie verbruiken, weerhoudt de vaak hogere aankoopprijs de klant ervan om er resoluut voor te kiezen. Brengen de huidige torenhoge energieprijzen daar verandering in? Mijnenergie.be zoekt uit hoeveel je momenteel kan besparen op je energiefactuur door te investeren in een zuinigere (en dus duurdere) koelkast.

22 augustus