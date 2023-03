BBB haalt bijna een derde van de stemmen in Sluis

Ruim zes op tien online verhuurde toeristi­sche logiezen in Knok­ke-Heist blijken wettelijk niet in orde

Een steekproef van Toerisme Vlaanderen toont aan dat 94 van de 147 gecontroleerde logiezen, die in 2022 via online verhuurplatformen aangeboden werden, wettelijk niet in orde waren in Knokke-Heist. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Toerisme en partijgenoot Zuhal Demir.