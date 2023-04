Bank heeft grote twijfels bij herkomst vermogen Azimi’s: ‘Er wordt enorm met bedragen geschoven’

Deze Italiaan was onze vijand, maar ook belangrijk voor de geschiede­nis van Zeeuws-Vlaanderen

Voor alleen Hollandse heldenverering moet je niet in het museum van IJzendijke zijn. Het Bolwerk belicht juist ook de Spaanse kant van de Tachtigjarige Oorlog. De nieuwe expositie over Ambrogio Spinola is daar het toonbeeld van. ,,De Spanjaarden zijn net zo belangrijk voor onze streek geweest.”