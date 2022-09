Babbelkoekjes maken mentaal welzijn van ouders bespreekbaar

Tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid lanceert CM Gezondheidsfonds verschillende acties rond mentale gezondheid in heel Vlaanderen. In de zone Jabbeke, Oostkamp, Damme en Zedelgem ligt de focus op mentaal welzijn van jonge ouders. Een kind krijgen is voor elke ouder een vreugdevol, maar tegelijk ook ingrijpend moment. Sommige ouders voelen zich overweldigd en zitten met veel vragen. ‘Het taboe om te spreken over mentaal welzijn is bij ouders nog vaak sterk aanwezig,’ zegt Katrijn Vanhoutte. ‘Aan de hand van vier simpele vragen op de koekendoos van onze babbelkoekjes, sporen we ouders aan om het gesprek hierover aan te gaan met hun bezoek.’ De koekjes worden van 1 tot en met 10 oktober uitgedeeld in de Brugse ziekenhuizen en verschillende locaties gekozen door de Huizen van het Kind. De actie is eensamenwerking van Gezonde Buurt (CM), Wiegwijs en de Huizen van het Kind in Jabbeke, Oostkamp, Damme en Zedelgem.