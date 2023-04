Azimi’s slepen bank voor de rechter: ‘We laten ons niet elke keer op de kop schijten’

Biblio­theek Damme organi­seert Slow Reading in de Bijentuin

Naar aanleiding van Wereldboekendag organiseert de stedelijke bibliotheek van Damme op zondag 23 april een slow reading event. Iedereen wordt uitgenodigd om ’s morgens een uurtje in de bib of in de aansluitende bijentuin in stilte een boek of andere uitgave te lezen. Het initiatief wil lezen zichtbaarder maken.