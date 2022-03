Al zeven middeleeuwse skeletten ontdekt bij werken in Oostkerke

Abele Op huizen­jacht in… Abele: “Rustig en stil, maar dorp heeft potentieel”

Vandaag gaan we in onze wekelijkse Huizenjacht naar het grensdorp Abele in Poperinge. “Voor jonge mensen en investeerders een mooi dorp”, zegt makelaar Jason Platteeuw van Mijn Habitat van Poperinge - Ieper.

9:01