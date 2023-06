Aardenburger zoekt foto’s van eigen buurt

Op stap met de figuranten van de Zeewij­dings­pro­ces­sie in Zeebrugge: “Hopelijk kunnen we jonge mensen blijven aantrekken”

Een eerbetoon aan alle overleden vissers op zee en hun families, dat is de processie die voorafgaat aan de zeewijding in Zeebrugge. Ondanks de hitte paradeerden er afgelopen zondag net iets meer dan 100 figuranten door de straten. We spraken met enkelen van hen die een speciaal verhaal met zich meedroegen. “Onze gedachten zijn bij onze vriend en voormalig regisseur Dany Dewispelaere.”