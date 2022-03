40 passagiers van Lijnbus ontsnappen aan het ergste bij zwaar ongeval: “Plots belandden we naast de weg, het ging allemaal zó snel ..."

Brugge/Damme“Overal vlogen mensen. Ja, we hebben geluk gehad.” De inzittenden van de Lijnbus die dinsdagmiddag crashte langs de Gentse Steenweg in Sijsele zijn vooral blij dat ze het ongeval zonder grote gevolgen kunnen navertellen. Vlak nadat de bus in de berm belandde, vreesden velen onder hen even het ergste. Alles samen werden 12 passagiers afgevoerd naar drie ziekenhuizen. Iedereen is het erover eens: dit kon véél erger afgelopen zijn.