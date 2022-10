11.000 Deelnames voor stedelijke actie ‘Winkel in Damme en win’

“Het is belangrijk dat we onze lokale ondernemers steunen en zorgen dat onze inwoners de weg naar onze handelaars goed kennen”, vertelt schepen voor Lokale Economie Eveline Van Quekelberghe. “Via de actie Winkel in Damme en Win delen we prijzen uit aan wie in Damme bij een lokale ondernemer gaat winkelen. Het is een bedankje omdat ze lokaal blijven. Ook de handelaars zijn hun klanten dankbaar. Zij schenken daarom het merendeel van de prijzen.”