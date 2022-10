WIN. Kruip zondag naast Koen Wauters in zijn Dakar-rallywagen en beleef de ultieme adrenalinekick

Dakar Nederland­se motorrij­der Edwin Straver (48) na val in Dakar overleden aan verwondin­gen

Ruim een week nadat hij in de Dakar Rally ongelukkig ten val was gekomen, is de Nederlandse motorrijder Edwin Straver overleden. De 48-jarige was woensdag vanuit Saudi-Arabië naar Nederland overgebracht. Het was toen al duidelijk dat hij niet meer bij kennis zou komen. Straver had na zijn val in de voorlaatste etappe van de beruchte woestijnrally ongeveer 10 minuten geen hartslag. Hij brak ook een van zijn bovenste nekwervels.

24 januari